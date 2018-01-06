Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı. Köyde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçen yıl bakanlık envanterine giren ‘Bocuk Gecesi’nin bu yılda UNESCO aday listesine alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

BOCUK UNESCO YOLUNDA

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bugünden itibaren Bocuk Gecesi’nde dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli yiyecek’ olarak anılmasını istedi. Hacıoğlu, “Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk’u da işlersek. Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır” dedi.