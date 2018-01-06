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Burası Keşan! Herkes 'bocuk' oldu

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 22:04 | Son Güncelleme 3 saat önce

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde geçmişi antik çağlara dayanan ‘Bocuk Gecesi’ bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" kutlandı. Köyde, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği önderliğinde düzenlenen gecede, beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan gençler, vatandaşlara kabak tatlısı ikram etti. Daha sonra sokaklara çıkan yüzleri boyalı gençler, pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu, köy kahvesinde yaşlılarla sohbet etti.

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, geçen yıl bakanlık envanterine giren ‘Bocuk Gecesi’nin bu yılda UNESCO aday listesine alınması için çalışmaların yapıldığını söyledi.

BOCUK UNESCO YOLUNDA

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, bugünden itibaren Bocuk Gecesi’nde dağıtılan kabak tatlısının ‘Milli yiyecek’ olarak anılmasını istedi. Hacıoğlu, “Bocuk bin yıllık bir Türk geleneğidir. Bocuk Gecesi ve Çamlıca artık bir destinasyon olmuş. Bakanlık envanterine de Bocuk’u da işlersek. Hıdrellez gibi, Kırkpınar gibi Ebru gibi UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde olma yolunda emin adımlarla ilerleyecek ve buraya gelecek insanların sayısı kat ve kat artacaktır” dedi.

Bocuk Gecesi'nin, kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtanın, sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor. Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor, bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı, komşular ve akrabaların katıldığı gecede, gençler çarşaflara bürünerek komşularını "Bocuk geliyor" diye korkutuyor. ‘Bocuk’ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, "Bocuk karısı"nın kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Çamlıca Bocuk Gecesi bocuk

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
şimdi müslüman müsveddeleri çıkar yok bizim dinimizde bu yok o yok ders vermeye başlarlar hemen
hristiyanların adedi olan cadılar bayramını bocuk gecesi diyerek toplumun adetlerini gelenek göreneklerini bozmak dejenere etmek için uygulamaya konmuş bir uydurma bayram veya eğlence imiş gibi göstererek kandırmaktadırlar ...gerçi toplumun her kısmı kendi kendine bozulmuşluk yozlaşmışlık gösteriyor...üstüne bir de böyle yamamaya çalıştıkları düzmece gecelerle boulmuşluk tamamlanıyor...
Allah akıl fikir versin. cadılar bayramına özentiniz bitmiyor maalesef.
millet raydan çıktı...
böyle bir kültürel miras yok saçmalamayın allah aşkına
Trakya candır.
siz özenmeyin birader ozaman hayret bişey ya
tamamen düzmece böyle bir gelenek eskiden haclıların yapmış olduğu eylem bizim milletimiz neden bunları yapar anlamış değilim allah akıl fikir versin.
Ah birde şu mecraya yazmak için kullandığınız interneti gecenin hikayesini araştırmak için kullansaydınız. Haklısınız beyin yerine kafa tasınızda örümcek ağı bulunduğu için. Haklısınız... Böyle yaşamakta zor olmalı şaşmamalı ülkenin bu haline.
İsteyen istediğini kutlar siz karisamasiniz kopleksli yobazlar hep din uzerinden millete yukleniyorsunuz araplasmasiz zihniyetinize bakılırsa bu 1000 yıllık Türk geleneginidir
Amaç biraz eğlenmek çokmu gördünüz. Selam olsun Keşan a .
Sesli güldüm :)))))
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