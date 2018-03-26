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Burdur Emniyet Müdürlüğü’nden uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 18:40 | Son Güncelleme

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 11,25 kilogram esrar ele geçirildi.Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 11,25 kilogram esrar ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından; uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve satışını yapan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Burdur merkeze bağlı Büğdüz köyünde bir şahsın hint keneviri üretimi yaptığı ve satış için müşteri aradığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında D.M., eşi A.M. ve Y.O. isimli şahıslar takibe alınarak, ikamet adresine yakın bir yerde saklamış olduğu 11 bin 250 gram esrarla yakalandı. Yakalanan şüphelilerden D.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu.

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