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Burdur Jandarma’dan eş zamanlı 3 operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Burdur Jandarma’dan eş zamanlı 3 operasyon

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda tarihi eser, uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 8 kişi de yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda Yeşilova İlçesinde ikamet eden N.A.,N.Ç. ve C R. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları duyumunun alınması üzerine şahıslar yaklaşık 2 ay süresince takibe alındı. Yeşilova İlçesinde ikamet eden şüpheli N.A.,N.Ç. ve C R. isimli şahıslara ait ev, işyerleri ve araçlarında yapılan aramada; 83 gram kubar esrar, 4 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kama ve 2 adet F serisi ABD Doları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kültür ve tabiat varlıklarını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında, Burdur merkeze bağlı Günalan Köyü’nde kaçak kazı yapan 4 kişi ve Çavdır İlçesi Söğüt Beldesi’nde serasında tarihi eser bulunduğu duyumu alınan bir kişi yakalandı. Jandarma Ekipleri tarafından adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Çavdır Söğüt Beldesinde T. T. isimli şahsın ev ve serasında yapılan aramada 1 adet Roma dönemine ait Mezar Steli ele geçirildi. Günalan Köyü Leften Yaylası bölgesinde bulunan l. derece sit alanında yapılan diğer operasyonda da R.K., M.Ş., M.Ö. ve M.A. isimli şüpheli şahıslar 1 adet hilti, 1 adet av tüfeği, 1 adet çekiç, 6 matkap ucu, 2 adet bıçak ve 26 adet av tüfeği fişeği ile birlikte izinsiz kazı yaptıkları bölgeden kaçmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli T. T. ,R.K. , M.Ş. , M.Ö. ve M.A. isimli şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapılmış olup, ele geçirilen tarihi eser ve ele geçirilen kazı malzemelerine el konuldu.

Burdur Jandarma’dan eş zamanlı 3 operasyon

Burdur Jandarma’dan eş zamanlı 3 operasyon

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