Burdur Lisina Doğa Parkı’nda yangın

Burdur’daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nin ahşaptan olan gözetleme kulesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gözetleme kulesinden alevlerin yükseldiğini gören görevliler ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında kule kullanılmaz hale geldi.