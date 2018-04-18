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Burdur Lisina Doğa Parkı’nda yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:32 | Son Güncelleme

Burdur’daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde çıkan yangın korkuttu.Edinilen bilgiye göre, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nin ahşaptan olan gözetleme kulesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Burdur’daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nde çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi’nin ahşaptan olan gözetleme kulesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Gözetleme kulesinden alevlerin yükseldiğini gören görevliler ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekiplerinden de yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında kule kullanılmaz hale geldi.

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