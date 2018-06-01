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Burdur merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

BURDUR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Burdur, Osmaniye, Antalya, Denizli, Şanlıurfa ve Afyonkarahisar'da aranan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı. Burdur'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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