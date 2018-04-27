Burdur merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 16 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'ye yönelik 15 ilde yaptığı eşzamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamları ile kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve silahlı terör örgütüyle irtibatlı oldukları tespit edilen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Burdur merkezli 15 ilde yaptıkları baskınlarda 2 üsteğmen, 4 astsubay, 4 uzman çavuş, 1 emekli astsubay ve askeri okullardan ihraç edilen 5 kişiyi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor. Burdur’a getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
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