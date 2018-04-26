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Burdur Valisi Yılmaz, milletvekilliği için istifa edeceğini açıkladı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 18:45 | Son Güncelleme

VALİ YILMAZ BURDUR'A VEDA ETTİ Memleketi Manisa'da Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Vali Şerif Yılmaz, Burdur'dan ayrıldı.

VALİ YILMAZ BURDUR'A VEDA ETTİ Memleketi Manisa'da Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa eden Vali Şerif Yılmaz, Burdur'dan ayrıldı. Öncesinde makamında gazetecilere açıklama yapan Vali Yılmaz, "Haziran 2016 tarihinde göreve başladığım ve ilk beyanatımı verdiğim koltukta veda etmek için sizlerle beraberiz. Bu koltuklar, makamlar geçicidir. Bir gün bunun son olacağını bilerek hareket etmemiz gerektiğini söylemiştim. 2 yıla yakın bir süre Burdur Valiliği görevim süresince kanunların, diğer mevzuatın mağdur ve mazlum insanların mağduriyetinin giderilmesinde, insanımızın hayat seviyesini yükseltecek olan çalışmaların yapılmasında gece gündüz demeden mesai arkadaşlarımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın, bakanlarımızın vermiş oldukları desteklerle hizmet noktasında mesafe kaydettik. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burdur'da kendi evimde gibi hissedip o sıcaklığı yaşayarak vatandaşlarımızla beraber gece gündüz demeden güzel hizmetlere vesile olduk" dedi. Valilik görevini alnının akıyla tamamladığını vurgulayan Vali Yılmaz, "Tüm Burdurlu hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum. Daha önce görev yaptığım yerlerde olduğu gibi Burdur'daki iş ve işlemlerle ilgili Burdurlu hemşehrilerimin her zaman yanında olacağım. Menfaate dayalı olmayan dostlukların kalıcı olduğunu tekrar hatırlatarak tüm Burdurlu hemşehrilerimden haklarını helal etmelerini diliyorum, benden tarafa helal olsun" diye konuştu. Vali Yılmaz daha sonra mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelen Burdurlularla vedalaşarak, 'RTE' plakalı özel otomobiliyle Ankara'ya hareket etti. 1993 yılında şehit olan Er Süleyman Efek'in annesi Fatma Efek, Vali Yılmaz'a sarılarak gözyaşı döktü.

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