Burdur'da 10 kedi ölüsü bulundu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA) - BURDUR'un Bucak ilçesinde 10 kedi ölüsü bulundu. Mahalle sakinleri hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, polise başvurdu.
Bucak'a bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde kedi ölüleri bulundu. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri mahalleden 10 kedi ölüsü toplarken, bölge halkı hayvanların zehirli gıda verilerek telef edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu. Mahalle sakinlerinden Nilgün Sayın, kendi kedisinin de zehirlenerek öldürüldüğünü iddia ederken, hayvanı ağzından köpükler çıkarken bulduğunu, diğer kedilerin de aynı şekilde olduğunu anlattı. Hayvanlara müdahale etmeye çalıştıklarını ancak kurtaramadıklarını söyleyen Nilgün Sayın, polise şikayetçi olduğunu ve bunun üzerine inceleme yapıldığını aktardı.
Nilgün Sayın'ın kızı Yaren de ölen kedileri için çok üzüldüğünü belirtirken, yaptıkları küçük bir mezara kediyi gömdüklerini kaydetti.
Mahalle sakinlerinden Sevilay Eser de hayvansever olarak durumdan büyük üzüntü duyduğunu söyledi.
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