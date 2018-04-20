HABER

Burdur'da 10 numara yağ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:56 | Son Güncelleme

BURDUR'un Bucak ilçesinde 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.

Burdur'da 10 numara yağ operasyonu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı ihbarı üzerine önlem aldı. Ekipler, bir kamyona akaryakıt dolumu yapıldığı sırada iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda iş yeri sahipleri M.G. ve E.G. ile araç sürücüsü D.K. gözaltına alındı. İş yerinde 408 teneke içinde toplam 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyorÜnlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor
Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

İğrenç olay! Kediye tecavüz etti

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.