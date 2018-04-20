Burdur'da 10 numara yağ operasyonu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bucak ilçesindeki bir iş yerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığı ihbarı üzerine önlem aldı. Ekipler, bir kamyona akaryakıt dolumu yapıldığı sırada iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda iş yeri sahipleri M.G. ve E.G. ile araç sürücüsü D.K. gözaltına alındı. İş yerinde 408 teneke içinde toplam 5 bin 304 litre '10 numara' yağ ele geçirildi.

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