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Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 18:37 | Son Güncelleme

BURDUR'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Burdur merkez Kökez köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adnan Kaya (44) yönetimindeki 07 ELB 15 plakalı otomobille Şeref Başar'in (65) kullandığı 15 NR 667 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Gizem Kaya (18), Hasan Mert Kaya (8), Osman Güraksu (73), Ayşe Keskin (73), Zehra Güraksu (70) ve Gülümser Başar (62) yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Ayşe Keskin'in sağlık durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Burdur'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

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