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Burdur'da 7 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 10:06 | Son Güncelleme

BURDUR'da Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak yakalandı.

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)BURDUR'da Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 7 kaçak yakalandı. Burdur girişindeki Organize Sanayi Bölgesi uygulama noktasında görevli jandarma ekipleri, Gebze'den Antalya'nın Manavgat ilçesine giden Hüseyin D.'nin kullandığı 34 BK 2815 plakalı yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada kimlikleri olmayan 3 Afganistan, 3 Pakistan ve 1 Suriye uyruklu kaçağı yakaladı. Otobüs şoförü Hüseyin D. ve kaçaklar jandarma tarafından gözaltına alındı. Şoför ve kaçakların işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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