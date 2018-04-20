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Burdur’da FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Burdur’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Burdur Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü personelince yapılan takip ve araştırmalarda, Burdur İl Merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evi olarak kullanılan iki ev tespit edildi.

Burdur’da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Burdur Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü personelince yapılan takip ve araştırmalarda, Burdur İl Merkezinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gaybubet evi olarak kullanılan iki ev tespit edildi. Söz konusu evlere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında çeşitli illerde haklarında yakalama kararı verilmiş örgüt mensuplarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden üçünün üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramalarda ise kapalı zarf içinde çeşitli miktarlarda altın, Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

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