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Burdur’da izinsiz kazıya suçüstü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:57 | Son Güncelleme

Burdur’da Jandarma İl komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.Bucak ilçesi Çobanpınar Köyü Karaağaç mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri D.A., Ş.S.

Burdur’da izinsiz kazıya suçüstü

Burdur’da Jandarma İl komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan şüpheliler suçüstü yakalandı.
Bucak ilçesi Çobanpınar Köyü Karaağaç mevkiinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri D.A., Ş.S. ve M.G.Ö.’yi 1 adet akü, 1 kilogram civarında el yapımı patlayıcı madde, 1 adet manila demiri, 1 adet balyoz, 1 adet çekiç, 15 metre kablo, 1 adet demir şiş ve 1 adet ahşap şiş ile birlikte izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.
Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen el yapımı patlayıcı madde, patlayıcı madde imha uzmanınca olay yerinde imha edilirken, diğer malzemelere de el konuldu.

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