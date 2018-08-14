Burdur'da kaçak avcılara 2 bin 80 lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde yasa dışı avlanan 2 kişiye, 2 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Devlet Avlağı mevkisinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bölgede kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiyi tespit etti. Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 2 bin 80 lira idari para cezası yazıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında av sezonunun 25 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısı ile av koruma kontrol ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan yasa dışı ava karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli durumlarda kurumumuza bildirmelerini rica ediyoruz. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı hep birlikte sahip çıkmamız sayesinde sağlanabilir" dedi.
FOTOĞRAFLI
Lavrov ve Çavuşoğlu'ndan ortak basın toplantısı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?
Yer: Beyoğlu! Genç kadını bu halde buldular
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum