Burdur'da kaçak avcılara 2 bin 80 lira ceza

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde yasa dışı avlanan 2 kişiye, 2 bin 80 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü Av Koruma ekipleri, Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Devlet Avlağı mevkisinde yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bölgede kaçak avlandığı belirlenen 2 kişiyi tespit etti. Avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 2 bin 80 lira idari para cezası yazıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, "Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında av sezonunun 25 Ağustos'ta başlayacak olması dolayısı ile av koruma kontrol ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımızdan yasa dışı ava karşı duyarlı olmalarını ve şüpheli durumlarda kurumumuza bildirmelerini rica ediyoruz. Sürdürülebilir av ve yaban hayatı hep birlikte sahip çıkmamız sayesinde sağlanabilir" dedi.

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