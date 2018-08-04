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Burdur'da kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 13:57 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fatma Bozavcı (78) için arama çalışması başlatıldı.

Burdur'da kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyor

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR'da, 4 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Fatma Bozavcı (78) için arama çalışması başlatıldı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan Fatma Bozavcı, geçen salı günü eve dönmeyince eşi Mehmet Bozavcı polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alzheimer hastası Fatma Bozavcı'yı arama çalışması başlattı.
Bozavcı'nın en son Serenler Tepesi yakınlarındaki ormanlık alanda görüldüğü bilgisi üzerine jandarma iz takip köpekleri, AFAD ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu bölgede arama yaptı. Fatma Bozavcı'nın bulması için polis ekipleri drone ile de havadan arama yaptı.
Eşinin daha öncede üç defa kaybolduğunu ve birkaç saat içinde bulunduğunu söyleyen Mehmet Bozavcı "Komşuya gidiyorum diye çıktı ve bir daha dönmedi. 4 gündür arıyoruz" dedi.

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Burdur'da kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyorBurdur'da kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyorBurdur'da kaybolan alzheimer hastası kadın aranıyor

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