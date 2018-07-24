HABER

Burdur'da kayıp kadın aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

BURDUR'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Ot'u (59) bulmak için çalışmalar sürerken, bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi istendi.

Burdur'da kayıp kadın aranıyor

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan Ayşe Ot'u (59) bulmak için çalışmalar sürerken, bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi istendi.
Merkez Gökçebağ köyünde önceki geceden beri haber alınamayan Ayşe Ot'u arama çalışmaları sürüyor. Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra Gökçebağ köyünden de yaklaşık 80 kişi, Ayşe Ot'u bulabilmek için 40 kilometrelik bölgede çalışma yapıyor. Ekipler bugün de Ayşe Ot'u Gökçebağ köyü yakınındaki Başakevler Sitesi içerisinde kullanılmayan evlerde aradı, ancak sonuç elde edilemedi. Bölgeye Afyonkarahisar'dan AFAD köpekli arama timiyle Ankara'dan JAK Timi istendi.
Ayşe Ot'un yeğeni Hayrullah Yıldız, "Bakmadığımız yer kalmadı bu civarda. Dağa taşa her yere baktık. Gidebileceği yerleri arıyoruz. Aramadığımız yer kalmadı. İnşallah bulacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Burdur'da kayıp kadın aranıyorBurdur'da kayıp kadın aranıyorBurdur'da kayıp kadın aranıyorBurdur'da kayıp kadın aranıyor

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Liseli kıza cinsel istismar şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandıLiseli kıza cinsel istismar şüphelisi 11 kişiden 6'sı tutuklandı
Yasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğulduYasmin bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Hatice'ye bikini pozlar yaradı! Teklif yağıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Uçakta 'idrar' krizi! Kimseye aldırmadan külodunu sıyırdı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Beşiktaş'ta taksi evin yatak odasına girdi

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Iğdır’da 74 koyun yıldırım nedeniyle telef oldu

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Kayseri'de feci kaza! Feryatları yürekleri dağladı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.