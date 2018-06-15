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Burdur'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

BURDUR'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Tora Sebahattin Kuroğlu yönetimindeki 34 VG 5767 plakalı otomobil, saat 21.30 sıralarında yağış nedeniyle Burdur- Antalya karayolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yönde seyreden Emrah Kızılışık'ın kullandığı 34 PP 2383 plakalı otomobile çarptı. Otomobiller yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada sürücü Emrah Kızılışık, eşi Özlem Kızılışık ve kızları Elif Eda (4) ile diğer otomobilin sürücüsü Kuroğlu ve yanındaki adı öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede etti. Yaralılardan Özlem Kızılışık ve kızı Elif Eda Burdur Devlet Hastanesi'ne, Emrah Kızılışık ise Bucak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emrah Kızılışık müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif Eda'nın durumunun iyi, annesinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar ambulansta ayakta tedavi edildi.

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