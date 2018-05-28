Burdur'da kaza 1 yaralı

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)Burdur'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. A.G.'nin kullandığı 15 AG 501 plakalı otomobille Ferhat Muhçu'nun kullandığı 16 ND 922 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Adem Bozkurt yaralandı. Yaralı Bozkurt kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü Ferhat Muhçu, 40- 50 kilometre hızla Isparta istikametinden geliyordum. Otomobili fark ettim. Selektör yaptım. Klakson çaldım. Hanımefendi kavşakta durdu. Biz tam yaklaştık yola çıktı dedi. Otomobil sürücüsü A.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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