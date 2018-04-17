Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi. Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, MAKÜ Kurucu Rektörü Prof. Gökay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Yiğit ve MAKÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ses Eğitimi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık tarafından Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Gounod, Puccini, Hacıbeyov, Amirov ve Offenbach'ın eserleri seslendirildi. Sanatçılara piyanoda Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Güler Demirova Györffy eşlik etti. Konser sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.
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