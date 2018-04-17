HABER

Burdur'da klasik müzik konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 10:38 | Son Güncelleme

Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi.

Burdur'da klasik müzik konseri düzenlendi. Mesut MADAN BURDUR, (DHA) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen konseri Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle, MAKÜ Kurucu Rektörü Prof. Gökay Yıldız ile akademisyenler ve öğrenciler izledi. Konserde Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Şan Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan Yiğit ve MAKÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ses Eğitimi öğretim üyesi Doç. Dr. Nurdan Kızıldeli Salık tarafından Vivaldi, Mozart, Tchaikovsky, Gounod, Puccini, Hacıbeyov, Amirov ve Offenbach'ın eserleri seslendirildi. Sanatçılara piyanoda Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Güler Demirova Györffy eşlik etti. Konser sonunda MAKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Karakelle tarafından sanatçılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Abdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazıAbdulkadir Selvi'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le ilgili bomba yazı
AB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesiAB'den skandal 'Afrin Harekatı' hamlesi
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Ayşe öğretmen 6 aylık bebeğiyle hapse giriyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu yaza dikkat

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Dolandırılan işitme engellilere fotoğrafla tehdit

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Yüzündeki sivilcelerle dalga geçen eşine boşanma davası açtı

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.