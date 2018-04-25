Burdur’da tarihi eser operasyonu

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin Antalya’dan getirdikleri tarihi eseri Burdur’da satacakları istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu üzeri mermer ocakları mevkiinde şüphelilere ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirdi.
O.D. ve M.T. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi esere al konularak araç yedi emin otoparkına çekildi.
Muharrem İnce'den son dakika Abdullah Gül açıklaması
'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'
AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!
Son dakika! YSK'dan 24 Haziran seçimi açıklaması
ABD'de terör örgütü YPG çatlağı
Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı
9 çocuğu olan profesör doğuştan kısır çıktı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum