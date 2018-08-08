Burdur'da uyuşturucu operasyonu

Mesut MADAN- BURDUR,(DHA) BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç kişi gözaltına alındı. Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapıldığı yönünde alınan istihbarat neticesinde üç ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Takip sonunda şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Yeterince delil toplanmasından sonra yapılan operasyonda, H.C., M.D. ve Z.G . gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentileri, bağ ve bahçeleri ile ekim yapılan arazilerinde yapılan aramalarda 200 kök kenevir bitkisi, 300 gram kubar esrar, 3 dinamit lokumu, 2 elektrikli fünye, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 6 mermi, 1 hassas terazi ele geçirildi. Bucak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konuldu. Şüphelilerden Z.G ifadesinin ardından serbest bırakıldı. H.C. ve M.D. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.. Jandarma olayla ilgili firari M.O.C.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

