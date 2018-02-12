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Burdur’da yangın paniği

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 11:03 | Son Güncelleme

Burdur’da müstakil bir evde başlayan ve yakınındaki 3 eve daha sıçrayan yangın paniğe neden oldu.Olay saat 08.00 sıralarında Necatibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Burdur’da yangın paniği

Burdur’da müstakil bir evde başlayan ve yakınındaki 3 eve daha sıçrayan yangın paniğe neden oldu.
Olay saat 08.00 sıralarında Necatibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Karakaya’ya ait müstakil evde çıkan yangın, yandaki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Bir evin tamamen kullanılmaz hale geldiği yangında diğer evlerde de hasar oluştu.
Can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Burdur’da yangın paniği

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