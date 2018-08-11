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Burdur'da zincirleme kaza: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 09:05 | Son Güncelleme

BURDUR'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Burdur'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Çine köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Ağlasun yönüne giden Ali Altınsoy (30) yönetimindeki 15 AB 428 plakalı beton mikseri, şerit ihlali yapan karşı yönden gelen plakası öğrenilemeyen Hüseyin Çelik yönetimindeki traktöre çarpmamak için direksiyonu kırınca, ağaçlık alana yan yattı. Hüseyin Çelik, traktörü yol ortasında hiçbir önlem almadan park edip Ali Altınsoy'un durumuna bakmaya gitti.
Bu sırada Taşkapı köyünden Çine köyü yönüne giden Yusuf Aktaş'ın (39) kullandığı 32 LS 583 plakalı otomobil, ışık donanımı olmayan traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada mikseri sürücüsü Ali Altınsoy ile otomobilin sürücüsü Yusuf Aktaş ile otomobildeki eşi Serpil Aktaş (39) ve kızı Rabia Aktaş (14) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Serpil Aktaş buradaki müdahaleden sonra Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Traktör sürücüsü Hüseyin Çelik jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Burdur'da zincirleme kaza: 4 yaralıBurdur'da zincirleme kaza: 4 yaralıBurdur'da zincirleme kaza: 4 yaralıBurdur'da zincirleme kaza: 4 yaralı

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