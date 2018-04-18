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Burdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 15:30 | Son Güncelleme

BURDUR'da, 'Lisinia Doğa' proje alanındaki su kulesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Burdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangın

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da, 'Lisinia Doğa' proje alanındaki su kulesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonucu kule kullanılamaz hale gelirken, alanın sorumlusu Öztürk Sarıca, yakın zamanda merkezin kapısını zorlayan kişilerin bu kez güvenlik kamerası kayıtlarının tutulduğu kuleyi ateşe verdiğini ileri sürdü.
Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki 'Lisinia Doğa' proje alanındaki ahşap su kulesinde, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına önce gönüllüler ve çalışanlar, ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevlerin söndürüldüğü kule, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
'Lisinia Doğa' proje alanı sorumlusu veteriner Öztürk Sarıca, yakın zamanda, merkezin kapılarının kimliği belirlenemeyen kişilerce zorlandığını, güvenlik kamerasını fark eden bu kişilerin bugün de kamera kayıtlarının tutulduğu su kulesinin 2'nci katını ateşe verdiğini öne sürdü.

FOTOĞRAFLI

Burdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangınBurdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangınBurdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangınBurdur'daki 'Lisinia Doğa' proje alanında yangın

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