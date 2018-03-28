Burhan Sönmez “Haliç Okumaları” kapsamında okuyucuyla buluştu

İSTANBUL, (DHA)- KADİR Has Üniversitesi’nin her ay farklı bir yazarı edebiyatseverlerle buluşturduğu “Haliç Okumaları” etkinliğinin bu ayki konuğu Burhan Sönmez oldu.
Sönmez etkinlikte, Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası tarafından British Council ve Londra Kitap Fuarı ile ortaklaşa başlatılan EBRD 2018 Edebiyat Ödülleri’nde finale kalan 3 eserden biri olan “İstanbul İstanbul” romanından bir bölüm okudu. Kalem Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Sönmez hakkında merak edilenlere de yanıt verdi.
“NE YAZACAĞINI BİLMEK KOLAY, MESELE NE YAZMAYACAĞINI BİLMEKTE”
30’dan fazla dile çevrilen “İstanbul İstanbul” romanı için “Herkesin bir İstanbul’u var, benimki de bu” diyen Sönmez, bir İstanbul romanı yazmanın kolay olmadığına dikkat çekti. Yazar, “İstanbul edebiyatı çok güçlü. Yeniden bir İstanbul romanı yazmak kolay değil. Ne yazacağını bilmek kolay, mesele ne yazmayacağını bilmekte. İstanbul’a Doğu’dan bakarsanız içindeki Batı’yı; Batı’dan bakarsanız içindeki Doğu’yu görürsünüz. Ben, İstanbul’u acı çekenlerin gözünden anlatmak istedim. İlk birkaç sayfada pozitif bir roman hissi uyandırsa da, ilerleyen sayfalarda öyle olmadığı anlaşılıyor. Romanda aynı hücrede kalan 4 farklı karakter var; her biri bir bölümü anlatıyor. Yerin 3 kat altındalar, orada tek bir yön var: yukarısı. Okuyucu, İstanbul’a aşağıdan yukarı bakanların, acı çekenlerin gözünden bakacak” dedi.
‘Sedat Simavi Ödülü’nü kazanan en genç yazar olan Burhan Sönmez, ödülü kazandığını duyduğunda çok şaşırdığını belirterek, “İlk kitabım ‘Kuzey’ yayınlanalı 2 yıl olmuştu. Uzun yıllar avukatlık yapmış, ilk kitabı 2 yıl önce yayınlanmış bir yazardım. Ödülü kazandığımı Londra’da aldığım bir telefonla öğrendim, inanamadım. Bu benim için büyük bir onur” dedi.
Sönmez, kitaplarını da imzaladığı etkinlikte, yeni romanının 2018 yılı içinde tamamlanacağının bilgisini verdi.
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