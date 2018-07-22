Burhaniye'de silahlı kavga; 1 kişi ağır yaralı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, Devlet Hastanesi bahçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Ali Kirhan (33) ağır yaralandı.
Burhaniye'de dün gece birbirleriyle tartışan ve akraba oldukları öğrenilen Ali Kirhan (33) ile Kadir Sayar (28), bir saat sonra Burhaniye Devlet Hastanesi bahçesinde karşılaşınca tekrar kavga etmeye başladı. Kadir Sayar, aracında bulunan pompalı tüfeği alarak Ali Kirhan'a ateş etti. Kirhan, Ali Çetinkaya Caddesi'ne kaçmaya başladı. Kendisini takip eden Sayar, ateş etmeyi sürdürdüğü Kirhan'ı yüzünden ve ayağından yaraladı.
Ağır yaralanan Ali Kirhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı Kadir Sayar ise bir süre sonra polise teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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