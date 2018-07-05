HABER

Bursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmaz

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 13:47 | Son Güncelleme

BURSA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Atakan Arar, çocuklara cinsel istismarda bulunan suçlulara yönelik idam ve hadım tartışmalarıyla ilgili, "İdam veya hadım çözüm değildir.

Bursa Barosu: Zihniyet değişmeden, idam veya hadım çözüm olmaz

BURSA, (DHA)- BURSA Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Atakan Arar, çocuklara cinsel istismarda bulunan suçlulara yönelik idam ve hadım tartışmalarıyla ilgili, "İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmediği sürece ve toplum bu konularda eğitilmedikçe, idam cezası işlenen suçları azaltmayacağı gibi, hak, hukuk, adalet kavramlarını da gölgede bırakacaktır" dedi.
Çocuklara yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel istismar olaylarıyla ilgili Bursa Barosu'nda basın açıklaması yapıldı. Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun ile yönetim kurulu üyeleri, önceki başkanlardan avukat Zeki Kahraman ile komisyon üyesi avukatların katıldığı toplantıda açıklamayı, Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı avukat Atakan Arar okudu. "Çocuklar üzerinden yaşadığımız korkularımız toplumsal ayrışmadan uzak, siyaset üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir" diye söze başlayan Arar, şunları kaydetti:
"Can yakıcı çocuk istismarları tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada herkes, konunun esasından uzak, anlık öfke ve 'tarafgir' bir dille konuşmaktadır. Oysa zaman, korkularımız üzerinden ayrışılacak zaman değildir. Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir. Tüm kişi ve kurumlar farklı alanlarda çalışan meslek kuruluşları bir araya gelerek sorunun çözümü noktasında yol gösterici ve çözüm üretici olmalıdır. İdam veya hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir. Zihniyet değişmediği sürece ve toplum bu konularda eğitilmedikçe, idam, işlenen suçları azaltmayacağı gibi, hak, hukuk, adalet kavramlarını da gölgede bırakacaktır. İdam ve hadım cezasının uygulandığı ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet türünün ortadan kaldırılması için asla çözüm yöntemi olmadığı net olarak görülecektir. Çocuğa yönelen her türlü istismar için çözüm, çocuğa özgü adalet, koruma ve rehabilitasyondur. Bu bağlamda şiddete şiddet ile karşılık vermek yerine çocukların korunması odağında bütüncül çözüm üretilmelidir."

FOTOĞRAFLI

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Datça'da resim ve seramik çalıştayıDatça'da resim ve seramik çalıştayı
Karaman'daki tefecilik operasyonunda 4 tutuklamaKaraman'daki tefecilik operasyonunda 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.