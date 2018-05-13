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Bursa'da akıl almaz cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2018 06:19 | Son Güncelleme

Bursa'da bir şahıs bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek kadını bıçaklayarak öldürdü. Öldürülen kadının yakınları şahsı linç etti.

Olay Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Çırpan Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gece saatlerinde Ankara yolu üzerinde kendisini 50 bin Tl dolandırıldığı iddia eden Doğan Sönmez (63) ve Hülya Büyükkaplan (28) isimli şahıslar kısa süreli tartışmanın ardından kavga etmeye başladı. Kavga esnasında Doğan S. isimli şahıs belinden çıkardığı bıçak ile Hülya B. isimli şahsı karnından ve göğsünden bıçakladı. Kavganın ardından Sönmez olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler durumu ağır olan Hülya B.'yi hastaneye kaldırırken yaralı kadın yolda hayatını kaybetti. Ambulansta kalp masajı ile hayata geri döndürülen Hülya B. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyatın sonucunda Büyükkaplan hayatını kaybetti. Ayrıca Hülya B.'nin ise fuhşun çeşitli suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

LİNÇ ETTİLER

Hülya Büyükkaplan'ı bıçaklayıp olay yerinden koşarak kaçan Doğan sönmez olay yerine yakın bir yerde Büyükkaplan'ın yakınları tarafından yakalandı. Hayatını kaybeden kadının yakınları Sönmez'i linç edip olay yerinden uzaklaştı. Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Sönmez'i elinde bıçak yaralı bir halde buldu. 63 yaşındaki Doğan Sönmez Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise olay ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa cinayet linç

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