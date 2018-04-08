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Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Bursa’da bir atın seyir halindeki otomobile bağlanarak koşturulması yürekleri sızlattı. Yoldan geçen bir vatandaş kan donduran o anları cep telefonuyla kaydetti.

Bursa-Yunuseli Mahallesi’nde ana yol üzerinde bir sürücü, atı aracının sağ tarafına iple bağladı. Sürücü daha sonra atla birlikte Bursa içinde yola çıktı. Sabah saatlerinde Bursa içinde at ile yoluna devam sürücü yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.

O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. (İHA)

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