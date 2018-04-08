Bursa'da büyük vicdansızlık: Atı otomobiline bağlayıp koşturdu!

Bursa-Yunuseli Mahallesi’nde ana yol üzerinde bir sürücü, atı aracının sağ tarafına iple bağladı. Sürücü daha sonra atla birlikte Bursa içinde yola çıktı. Sabah saatlerinde Bursa içinde at ile yoluna devam sürücü yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırmadan yoluna devam etti.

O sırada yoldan geçen başka bir sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti. (İHA)