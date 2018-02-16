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Bursa'da ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 14:28 | Son Güncelleme

Bursa'da Uludağ'ın zirvesinden gelen suların aktığı Gökdere'de bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın zirvesinden gelen Gökdere'de bir kişinin suların içerisinde yattığı ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Tarihi Irgandı Köprüsü'nün altında bir kişinin yatar vaziyette olduğunu gören polis ekipleri, yatan kişinin ceset mi yoksa manken mi olduğunu belirlemek için AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, suya girip, yaptığı incelemede suyun içerisinde cansız halde yatanın ceset olduğunu belirledi. Bir kadına ait olduğu tahmin edilen kişinin nasıl öldüğüyle alakalı incelemeler sürüyor. Ayrıca cesedin üzerinde sopanın saplanmış şekilde durduğu görüldü.

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Bursa ceset

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yav iki kişi girip su ceseti çıkaramıyormu arkadaş sopayla dürtmek iple çekmek nedir tamam bu memlekette yaşayana saygı yok ama ölüye olsun bari yazık walla..
ALLAHIM NE GÜNLERE KALDIK SEN KORU.
Kim bilir ne derdi vardı da attı kendini! Allah rahmet eylesin yine de ne diyelim.
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