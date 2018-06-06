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Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 22:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Kirmastı Deresi'nde 2 çocuk cesedi bulundu.

Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

Alınan bilgiye göre, Yavelli Mahallesi'nde bulunan Kirmastı Deresi'nde 2 kişiyi hareketsiz halde gören çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

CESETLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan çocukların cesetleri, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinde cesetlerin Hakkıcan Şahin (12) ve Murat Güleç'e (14) ait olduğu belirlendi.

DERE

İHA/AA

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