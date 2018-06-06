Bursa'da dehşete düşüren olay! 2 erkek çocuğu...

Alınan bilgiye göre, Yavelli Mahallesi'nde bulunan Kirmastı Deresi'nde 2 kişiyi hareketsiz halde gören çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan çocukların cesetleri, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin incelemesinde cesetlerin Hakkıcan Şahin (12) ve Murat Güleç'e (14) ait olduğu belirlendi.
İHA/AA
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