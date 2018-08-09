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Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2018 21:31 | Son Güncelleme

Bursa'da dünya evine girmeye hazırlanan Yunus Yavuz'un kınası için arkadaşları ile girdiği konvoya polis baskın yaptı. Hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan damat gözaltına alınırken gelin ve davetliler ise adliyeye akın etti.

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da çok sayıda suçtan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Yunus Yavuz kınası için gelini almaya giderken aracı polis tarafından durduruldu. Düğünü olduğunu söyleyen damat hakkında kesinleşmiş cezası bulunduğu gerekçesi ile gözaltına alındı. Kına için toplanan davetliler gelinle birlikte adliyeye akın etti.

DÜĞÜNÜNÜ YAPMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Gözaltına alınan Yavuz'a daha önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapıldığı, bu suçla ilgili açılan soruşturma kapsamında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapsi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan damat emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan damat düğün yapacağını ve kına için girdiği konvoydan alındığını ifade ederek düğününü yapmak için izin istedi. Yavuz’un bu isteğini reddeden hakim sanığın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

bursa

'HER ŞEY 10 GÜN SONRA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK'

Çıkışta ailesi ile vedalaşan damat gözyaşları içerisinde geline sarıldı. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan damat Yavuz, çıkışta gazetecilere 'Hiçbir şey yarım kalmadı. Her şey 10 gün sonra kaldığı yerden devam edecek' dedi.

Yavuz'un cezaevine götürülmesinin ardından davetliler ve gelin adliyeden ayrıldı.

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Bursa damat düğün Yunus Yavuz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
son anda kutarmışlar gelini
cendermeler cendermeler
iyi işte gelin direkten dönmüş.
10 gun sonra devam eder diyor ilk mahkeme bile 5 ay sonra basliyor bu memelekette haberi yok galiba
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