Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi.

KESİK VE YARA İZİNE RASTLANMADI

Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek. (DHA)



