Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi.
Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek. (DHA)
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu beyin kanaması geçirdi
Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı
ABD-Türkiye savaşını Türkler kazanır!
Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı
Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Pet şişeyi sakın arabada böyle bırakmayın! Yoksa...
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Islak mendille ağzını sildi, bu hale geldi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
Okuyucu Yorumları 0 yorum