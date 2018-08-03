HABER

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

Bursa'da, Erol Çelik'in (26) çevre yolu kenarındaki boş arazide cesedi bulundu.

Bursa'da gizemli ölüm! Boş arazide erkek cesedi bulundu

Akşam saatlerinde, merkez Yıldırım ilçesi, Şirinevler Mahallesi'nde çevre yolu kenarındaki arazide erkek cesedi görenler polise haber verdi.

KESİK VE YARA İZİNE RASTLANMADI

Polisin incelemesinde cesedin, Erol Çelik'e ait olduğu belirlendi. Cesedin üzerinde kesi ve yara izine rastlanmadı. Çevrede yapılan araştırmanın ardından ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK

Çelik'in ölüm nedeni, otopside belirlenecek. (DHA)


PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bursa'da boş arazide erkek cesedi bulunduBursa'da boş arazide erkek cesedi bulundu
'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı'155'i arayıp tehdit etti, gelen polislere ateş açınca vurularak yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa erol çelik ceset

En Çok Okunan Haberler

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

14 yaşındaki Fatma, asılı bulundu! İğrenç gerçek ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni havalimanının adını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Balıkesir'de evden kaçan kızları fotoğraflarını çekip fuhuş amaçlı pazarlıyorlardı! 8 kişi tutuklandı!

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Adıyaman'da hareketli dakikalar! Polise ateş açtı, sonra...

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Antalya'da korku dolu dakikalar! Kriz geçirip kendini eve kilitledi, polise zor anlar yaşattı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Yusuf Dede'nin ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Beyaz kod' veren doktor sosyal medya hesabından paylaştı

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Beykoz'da 12 yaşındaki kız çocuğuna istismar dehşetinde korkunç ayrıntılar!

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

Samsun'da Tacikistanlı bir kadın evinin banyosunda ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.