Bursa'da hastaneye diye evden çıkan kadının, eşinin arkadaşıyla kaçtığı iddia edildi

Orhaneli ilçesinin kırsal Sırıl Mahallesi'nde oturan ve eşi Şahin B. ile arasında geçimsizlik bulunduğu iddia edilen Gülsüm B., geçen cuma günü çocukları 5 yaşındaki Naim, 2 yaşındaki Yiğit ve 15 günlük Gülteren B.'yi yanına alarak, tedavi olmak için Bursa'da bir hastaneye gideceğini söyledi. Yanında sadece 80 lira parası bulunduğu belirtilen Gülsüm B. ve 3 çocuğundan o günden sonra haber alınamadı.
'KARDEŞİMİN EŞİNİN EVLİ ARKADAŞI İLE İLİŞKİSİ OLABİLİR'
Ailesinin savcılığa yaptığı kayıp başvurusu üzerine genç kadın ve çocukları aranmaya başladı. Gülsüm B.'nin ağabeyi Mehmet Ali U., "Gülsüm'den henüz bir haber alamadık. Kız kardeşimin, eşi Şahin B.'nin arkadaşı olan evli ve 2 çocuk babası Ahmet A. ile ilişkisi olabilir. Ben daha önceden bu iddialar nedeniyle Ahmet A.'yı dövmüştüm. Kendisini aradık ulaşamadık. Endişemiz, Gülsüm'ün bu kişi ile kaçması" diye konuştu.
Mehmet Ali U., kız kardeşinin Ahmet A. ile kaçma ihtimalini savcılığa da ilettiklerini söyledi.
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