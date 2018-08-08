Bursa'da hiç evlenmeyen kadın nüfus müdürlüğüne gidince en büyük şoku yaşadı!

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki H.S. tüketici mahkemesinde görülen bir dava için ilçe nüfus müdürlüğüne nüfus kayıt örneği almaya gitti. Burada görevli memur H.S’ye kızlık soy ismini sordu. Daha önce hiç evlenmeyen H.S. duyduğu soru karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Niçin böyle bir soru sorulduğuna anlam veremeyen H.S. memura daha önce hiç evlenmediğini soyadının değişmediğini söyledi. Bunun üzerine görevli memur H.S’ye 46 yıllık evli olduğunu söyledi. Duydukları karşısında şok olan H.S. neler olduğunu anlamak için detaylı bilgi almak istedi.

KAĞIT ÜZERİNDEKİ EŞİNİ DE KIZINI DA TANIMIYOR

Nüfus kayıt bilgilerine göre 01.01.1972 yılında Suriyeli Muhammed Mahir Akbey ile evli gözüktüğünü gören kadın soluğu Bursa İl Nüfus Müdürlüğü’nde aldı. Daha önce hiç evlenmediğini ve kağıt üzerinde evli olduğu görülen Muhammed Mahir Akbey isimli şahsı tanımadığını dile getiren H.S, daha fazla bilgi almak istedi. H.S’ye 1972 yılında Suriye’nin Şam şehrinde Akbey ile evlendiği, bu evliliğin 2018 yılının Mayıs ayında Türkiye’de kayıtlara geçtiği, söz konusu işlemlerin ise Gaziantep İl Nüfus Müdürlüğü’nde görevli memur A.K. tarafından yapıldığı söylendi.