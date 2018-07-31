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Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde sattığı koyunların parasını alamayan bir adam icra takibi başlatması için Avukat Cüneyt Bülent Şeker’den yardım istedi. Dosyayı kabul eden Şeker 4 yıldır alamadığı alacağı tahsil etmek için gittiği evde borçluların saldırısına uğradı. Olayda bir kadın Şeker’e bıçakla saldırırken oğlu ise avukatın yanağını ısırarak kopardı.

Bursa'da icraya giden avukat dehşeti yaşadı! Yanağını ısırarak kopardı!

Olay, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Müvekkilinin, borçluya koyun sattığını ve alacağını 4 yıldır tahsil edemeyen Av. Cüneyt Bülent Şeker, söz konusu koyunları icra yoluyla almak için yanında icra memurları ve jandarma ile birlikte alacaklıların evine gitti. Burada koyunların yükleneceği kamyoneti bekleyen Şeker ve beraberindekiler bir anda borçlu ailenin saldırısına uğradı.

YANAĞINI ISIRARAK KOPARDI

Borçlu Ömer K. annesine Av. Şeker’e saldırmasını söyledi. Anne bıçak alarak Şeker’e saldırmaya çalışırken etraftakiler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ömer K. Şeker’in üzerine giderek yanağını ısırarak kopardı.

"NEREDE O AVUKAT"

Yaşadıklarını anlatan Av. Cüneyt Bülent Şeker, “Borçlu aile alacak verecek konularında daha önce defalarca olay çıkarmış bir aile olarak biliniyor. Gayrimenkul vardı ama alacağı karşılamıyordu. 80 civarındaki koyunu haczetmek için yola çıktık. Jandarma almadan da gidilebilecek bir yer değildi. Koyunları taşımak için gereken kamyon gecikince biz icra memuru ve jandarmayla beraber önceden gittik. Sakin sakin konuştuk. Alttan aldık. Koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi kadın elinde bıçakla, hakaret ve tehditler savurarak ‘nerde o avukat’ diye üzerimize gelmeye başladı.

"SENİ TEK YAKALAYACAĞIM' DİYEREK TEHDİT ETTİ

Önce avukat zannettiği icra memurunun üstüne doğru gitti. Bana saldıran borçlunun oğlu ‘avukat o’ diyerek beni işaret etti. Kadın hakaret ve küfürlerle, öldüreceğim seni diyerek bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30-40 yaşlarındaki adam üzerime atladı. Beni yumruklayarak devirmeye çalıştı, ama deviremedi. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de, ‘Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım’ diye tehdit etti” dedi.
“Bizi şiddetle yıldıramazlar şikayetçi ve takipçiyiz”

"KANUN ŞİDDETLE ENGELLENMEZ"

Av. Şeker aynı zamanda zorbalıkla ve şiddetle kamu görevlilerine engel olmaya çalışanlarla ilgili “Bursa’da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey ama biz sadece işimizi yaptık. Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanarak olayın takipçisi ve şahıslardan şikayetçi olduklarını belirtti.

SALDIRGANLAR İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker’e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini ifade eden Altun, “Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki, en son Orhaneli İlçesi’ne bağlı Göynükbelen Mahallesi’nde saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de, bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir” dedi. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ohh iyi olmuş
kİM NE DÜŞÜNÜR DÜŞÜNSÜN BU MESLEĞİN BU BRANŞINI YAPAN ARKADAŞLAR AHLI PARA KAZANIYOR....
İcra hoş olmayan bir tahsil yöntemi fakat birde alacaklı yönünden düşünülmeli ... Alacaklı tüm uyarılarına rağmen alacağını alamamış ve belki de kendisi de zor duruma düşerek borçlarını ödeyememiş çoluk çocuğunun rızkını, alacağını bir türlü vermeyen borçluya kaptırmış ... Ne olacak şimdi kimseye borç ile bir şey verilemeyecek mi? Borç ile bir mal veren acaba bir daha alacağını isteyemeyecek mi? yoksa alacaklı gayri kanuni yollara mı baş vurmalı ...
ağzına saglık ıyı yapmış
Kimse kimseni malını zorla alamaz.Borçluysan ödeyeceksin Hem suclu hem kanun tanımaz cahillerle uğraşmak zor
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