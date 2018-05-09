Kollarındaki kelepçeyle koşarak adliyeden çıkmak isteyen zanlıyı polisler merdivenlerde yakaladı. Bursa’da 24 yaşındaki B.K, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu gece saat 03.00 sıralarında Meydancık Parkı civarında taciz ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
KAÇMAYA ÇALIŞTI
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K, cezaevine gireceğini öğrenince beraberindeki polislerin evraklarla ilgilenmesini fırsat bilip, can havliyle çıkışa doğru kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada kelepçeli olduğu görülen B.K. adliye merdivenlerinde kıskıvrak yakalandı.
İHA
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi
Eski halini gören annesi sanıyor
Kendini bir anda yerde buldu
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 8 yorum