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Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Bursa’da, bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen zanlı kaçmaya çalıştı.

Kollarındaki kelepçeyle koşarak adliyeden çıkmak isteyen zanlıyı polisler merdivenlerde yakaladı. Bursa’da 24 yaşındaki B.K, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu gece saat 03.00 sıralarında Meydancık Parkı civarında taciz ettiği iddiasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

taciz

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen B.K, cezaevine gireceğini öğrenince beraberindeki polislerin evraklarla ilgilenmesini fırsat bilip, can havliyle çıkışa doğru kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada kelepçeli olduğu görülen B.K. adliye merdivenlerinde kıskıvrak yakalandı.

İHA

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Bursa taciz cinsel taciz tacizci

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
gece saat 3’de 14 yaşındaki kız çocuğunun parkta bu sapığın yanında ne işi var acaba ???
14 yasındaki kız cocugunun babası annesi nerede sucun buyuyu kimde
İngiliz yargıç, gece yarısı parktan geçen kızı korkutan adama, 7 yıl, 7 gün hapis cezası verince şaşıran gazeteciler sormuş: "Adam kıza elini bile süremedi. Kaçan kızın çığlıklarına yetişenler de adamı yakaladı. Bu ceza çok değil mi?" Yargıcın yanıtı hukuk tarihine geçecek düzeydeydi: "Kızı korkutmanın karşılığı 7 gündür. 7 yıl, İngiliz kızlarının gece yarısı parkta dolaşma özgürlüklerine saldırmanın cezasıdır."
GECENİN O SAATİNDE NE İŞİ VAR SOKAKTA ANNE BABA SALDIM ÇAYIRA MEVLAM KAYIRA DERSE SONUÇ ORTADA.
Ya mynet yayınladığın bu videonun internet kotamızı yemekten başka hiçbir işe yaradığı yok biliyorsun değil mi. Eğer bu yorumu yayınlamazsan mynet uygulamalarını da silicem.
o saatte ben cıkmaya korkuyourm yayan 14 yasındakı kzıın e işi var dıye sormamışmı hakım parada anlamamılardır bence...
YAV TAMAM İNŞALLAH EN BÜYÜK CEZAYI ALIR İSTERİM DE,FAKAT 14 YAŞINDA KIZ ÇOCUĞUNUN GECENİN O SAATİN DE PARKTA NE İŞİ VARMIŞ O DA MERAK KONUSU....
yukarıdada beğendiğim yoruma katılıyorum insanlar gece ve gündüz gezebilmeli tabi nerede o erdemli ruhlar.. çok yolumuz var çoookkk..
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