Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Kaza, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karacabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru gitmekte olan Serdar K. (18) yönetimindeki 16 KR 557 plakalı kamyonetin kasasının yan kapağı açıldı.
KOLU CAMIN DIŞINDAYDI
Seyir halindeyken açılan kapak, yol kenarında park halinde bulunan 35 TFH 98 plakalı kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kapı camının dışında duran koluna çarptı.
ÇARPAN KAPAK KOLUNU KOPARDI
Şiddetli şekilde çarpan kapak kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kolunu kaybetmesine sebep oldu.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şahsı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Süleyman Ş, daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)
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