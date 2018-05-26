HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Bursa’da seyir halindeki kamyonetin açılan kapağının çarpması sonucu kolunu kaybeden kamyon sürücüsü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!

Kaza, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Karacabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezine doğru gitmekte olan Serdar K. (18) yönetimindeki 16 KR 557 plakalı kamyonetin kasasının yan kapağı açıldı.

KOLU CAMIN DIŞINDAYDI

Seyir halindeyken açılan kapak, yol kenarında park halinde bulunan 35 TFH 98 plakalı kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kapı camının dışında duran koluna çarptı.

ÇARPAN KAPAK KOLUNU KOPARDI

Şiddetli şekilde çarpan kapak kamyon sürücüsü Süleyman Ş’nin kolunu kaybetmesine sebep oldu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından şahsı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırdı. Süleyman Ş, daha sonra Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

PARTNEREmre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...Emre Altuğ hakkındaki o soru Çağla Şıkel'i çok sinirlendirdi...
Eskişehir'de, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladıEskişehir'de, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı
Çoruh Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı/Ek fotoğraflarÇoruh Nehri'nde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı/Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa trafik kazası Kaza kamyon

En Çok Okunan Haberler

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Kibariye ile Ali Küçükbalçık ilişkisinde olaylar! İşte o kadın!

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Bakırköy Meydanı'nda intihar girişimi! İkna edilemiyor

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Arnavutköy'de Suriyeli gaspçı dehşeti kamerada

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Kuaförün yasak aşk dehşetinde şok detay!

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

Düğününde 'erik dalı' oynayan Uruguaylı damat konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.