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Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

Bursa'da Suriyeli Dima Aşaelim (18) evinde bıçaklanarak öldürüldü. Genç kadın bulunduğunda kucağında olan 7 aylık bebeği yakınlarına teslim edildi. Cinayet sonrası Dima Aşaelim’in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim’i gözaltına alındı.

Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değiirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1,5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen oğullarına Hasan Kasım adını verdi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı kent meydanındaki lokantaya gitti.

KIZ KARDEŞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Bir süre sonra kardeşi Dima’yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, iddiaya göre, zili çaldı ancak kapı açılmadı. Annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu.

EŞİ VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü. Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim’in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim’i gözaltına aldı. Polis, soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)

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Bursa Suriyeli Dima Aşaelim Muhammet Kasım Valiht Aşaelim cinayet

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ulan su suriyelilerden biktik defolup gitsinler istemiyoruz bizi hangi ulke alir acaba?bu arada allah rahmet eylesin
yazik zorla evlendiriliyorlar buna varacaksin bitti öldümü kader diyecekler vade diyecekler şu dünyanın DİNLERDEN kurtulduğu günü görecekmiyiz acaba
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