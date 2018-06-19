Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değiirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Dima Aşaelim, 1,5 yıl önce Muhammet Kasım ile evlendi. Çift, 7 ay önce dünyaya gelen oğullarına Hasan Kasım adını verdi. Genç kadının eşi Muhammet Kasım, saat 11.30 sıralarında garson olarak çalıştığı kent meydanındaki lokantaya gitti.
KIZ KARDEŞİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
Bir süre sonra kardeşi Dima’yı ziyarete gelen kardeşi Valiht Aşaelim, iddiaya göre, zili çaldı ancak kapı açılmadı. Annesinden aldığı anahtar ile eve giren Valiht Aşaelim, kız kardeşini kanlar içinde ölü olarak buldu.
EŞİ VE KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bıçaklanarak öldürülen genç kadının kucağındaki oğlu Hasan Kasım, alınıp akrabalarının evine götürüldü. Evde parmak izi alan ve çevredeki güvenlik kameralarını araştıran polis, Dima Aşaelim’in eşi Muhammet Kasım ile kardeşi Valiht Aşaelim’i gözaltına aldı. Polis, soruşturmasını sürdürüyor. (DHA)
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