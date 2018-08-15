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Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 00:21 | Son Güncelleme

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde öğrencileri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Bursa'da otobüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Alınan bilgiye göre, Doburca Mahallesi Uludağ yolunda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı içerisinde öğrencilerin bulunduğu yolcu otobüsü devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı. Yaralılardan 16'sının tedavisi olay yerinde yapılırken, 22 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 22 yaralıdan 3'nün durumunun ağır olduğu, 19 kişinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

AA

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