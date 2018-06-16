Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi’nde 10 Şubat 2018 tarihinde sabaha karşı tartıştığı oğlu Gökhan Alnıak’ı başından vurarak öldüren baba Gürbüz Alnıak’ın yargılanmasına başlandı. Hakkında alt soydan akrabayı öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan baba gözyaşları içerisinde savunma yaptı.

OLAYI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI



Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu baba Gökhan Alnıak, eşi, yakınları ve avukatları katıldı. Duruşmada olay günü yaşananları anlatan Alnıak, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu, sürekli eve ve kendilerine zarar verdiğini ve olay günü yine tartışmaya başlayınca biran kendine hakim olamayarak oğlunun belindeki silahı alarak ateş ettiğini gözyaşlarıyla anlattı. Baba Alnıak’ın anlattıkları duruşma salonundaki jandarmayı ve izleyicileri gözyaşına boğdu.

İNSAN EVLADINA HİÇ BİLEREK KIYAR MI?



Oğlunun uzun yıllardır uyuşturucu madde kullandığını, olaydan 3 yıl önce oğluna ait kuaför dükkanının birileri tarafından basıldığını, o olaydan sonra oğlunu memleketlerine gönderdiklerini ifade eden baba Alnıak, oğlunun memleketten döndüğünde yanında silah getirdiğini söyledi.