Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.E.ye ait tüp dükkanında bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Tüplerin patlaması nedeniyle yangına müdahale edemeyen ekipler elektriğin kesilmesini istedi.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Kontrol altına alınamayan alevler, deponun yan tarafında bulunan lastik deposu ve kereste atölyesine sıçradı. 11 itfaiye aracı, 35 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevlerin elektrik trafosuna sıçramasıyla bölgedeki elektrik akımı da kesildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
İHA
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