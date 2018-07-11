Bursa'da yol kapatma kavgası : 2 yaralı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Kamyonetle evlerine eşya taşıyan Mehmet Kayacan (50) ve yeğeni Endercan Sevinç (28), yolu kapattıkları gerekçesiyle komşularıyla tartıştı.
Kısa sürede büyüyen tartışmada kamyonetin yolu kapatmasından rahatsız olan henüz kimliği belirlenmeyen kişiler, Kayacan ve Sevinç'i bıçakla yaraladı. Yaralanan Kayacan ve Sevinç'in yakınları da saldırganlara ait olduğu belirtilen 11 AJ 275 plakalı aracın camlarını kırarak zarar verdi.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
(DHA)
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