HABER

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 09:56 | Son Güncelleme

Bursa'da bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünde çalışan muavin tarafından yolculuk sırasında çocuklarının yüzüne kaynar su dökülen aile, firmayla ilgili olarak suç duyurusunda bulundu. Yüzünün bir kısmı yanan 7 yaşındaki Efe Yüce, yaşanan olay esnasında koltuğunda oturmakta olduğunu ve otobüsün sarsılması sonrasında yüzüne kaynar su döküldüğünü söyledi.

Bursa'da yolcu otobüsünde büyük skandal! 7 yaşındaki Efe bu hale geldi

Bursa'da ilk karnesini alan 7 yaşındaki Efe Yüce, babaannesi Sema Yüce ve dedesi Hasan Yüce ile Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gitti. Bir haftalık tatilin ardından Bursa'ya dönen aile seyahat ettikleri turizm şirketine ait otobüste hayatlarının şokunu yaşadı.

İddiaya göre servis yapan otobüs muavini, dede Hasan Yüce'ye bir şey içip içmeyeceğini sordu. Çay isteyen Hasan Yüce'ye sıçak su dolu bardağı uzatan muavin, otobüsün sarsılması ile sıcak suyu dedesinin yan koltuğunda oturan Efe Yüce'nin yüzüne döktü. Üzerine kaynar su dökülen minik Efe'nin yüzünde 2. derece yanık oluştu. Olayın ardından otobüsü durduran firma şoförü minik Efe'ye yolda bir şey yapılamayacağını birkaç dakika içinde Manisa'nın Akhisar ilçesine varacaklarını orada gerekli müdahalenin yapılacağını söyledi. Aile 10 dakika sonra vardıkları Akhisar ilçesinde otobüsten indirilerek çağırılan 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye gönderildi. Ailenin hastaneye gitmesinin ardından otobüs yolculuğuna devam etti.

Hastaneye gittikten sonra otobüs firmasının kendilerini 3 defa aradığını ve kendileri ile başka türlü ilgilenmediklerini ifade eden Sema Yüce, hastanedeki işleri bittikten sonra hiç tanımadıkları bir şehirde yalnız bırakıldıklarını dile getirdi.

Yüce, "Eşim ve torunum yan yana oturuyordu. Ben ön koltuktaydım. Torunumun sesiyle ayağa kalktım ben gittiğimde çocuğun yüzü yanmıştı. O an olayın şokuyla bize ne söylendi, neler yapıldı idrak edemedim. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Geldi çocuğun yüzüne baktı ve bize biraz sonra Akhisar'a varacağımızı orada gerekli müdahalenin yapılabileceğini söyledi. Akhisar'a vardığımızda hemen ambulans geldi ve bizi hastaneye gönderip kendileri yola devam ettiler. Hastanede işimiz bittikten sonra aklım başıma geldi. Hiç tanımadığımız bir şehirde yalnız bırakılmıştık ve kimse bizimle ilgilenmemişti. Firma yetkililerini aradık, kendi imkanlarımızla otogara geçmemizi bizi Bursa'ya göndereceklerini söylediler. Bizim çocuğumuzun yüzü yandı, psikolojimiz bozuldu, şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.

Yüzü yanan minik Efe ise o anları, "Ben koltukta oturuyordum. Muavin bana bir şey ister misin diye sordu istemediğimi söyledim. Sonra dedem çay istedi. Bir bardağa çay doldurdu benim başımın üzerinden bardağı uzattı. O esnada otobüs sarsıldı dedem bardağı tam tutamadı ve sıcak su benim üzerime döküldü" sözleriyle anlattı.

Oğlunun sık sık ayna karşısına geçip "yüzüm iyileşecek mi" diye sorduğunu dile getiren anne Bedriye Yüce ise otobüs firmasından kendileriyle ilgilenmedikleri ve sorumsuz davrandıkları gerekçesi ile şikayetçi olacağını belirterek, "Benim çocuğum tatil yapmaya gitti. Tatil dönüşü otobüste başına bir kaza geldi ve kimse ne olduğunu sormadı. Biz muhatap bulamıyoruz. Bizi aradıklarını söylüyorlar, fakat biz onları arıyoruz. Efe sürekli ayna karşısına geçip yüzüne bakıyor ve iyileşip iyileşmeyeceğini soruyor. Çocuğuma cevap veremiyoruz. Sorumsuzluklarının cezalarını ödemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Aile daha sonra Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kazayla ilgili otobüs firmasından şikayetçi oldu. (İHA)

PARTNERRus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...Rus Ordusu İstanbul'da yapmıştı! Bakın nasıl yıkıldı...
Afrin kahramanlarına davul-zurnalı karşılamaAfrin kahramanlarına davul-zurnalı karşılama
Erzincan'da 58 kilo eroin ele geçirildiErzincan'da 58 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa yolcu otobüsü yüzü yanan çocuk Muavin

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Otobüslerde sıcak servis olmasına gerek yok zaten. Kim bilir kaç kişinin üstüne dökülüp canı yanıyor. Birkaç kişi sallama çay içecek diye, risk almaya gerek yok. Yasaklansın zaten. Soğuk çayda var, artık soğuk kahveler de:)
Durun tahmin edeyim METRO TURİZM
Türkiye böyle, pek birşey beklemeyin..
arkadaşlar hastanın adresi varsa el yapımı yanık ilacı var ..yüzünde kesin leke kalmayacak şekilde tedavi ediyor.adresi 542 245 1963 nolu telefona adresi yollayın yardımcı olayım...
Diğer Haberler
Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Maltepe'de babasına bombalı paket yollayan kişiye 71 yıla kadar hapis istemi

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Nefes tutma denemesi yapan genç dalgıç hayatını kaybetti

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Konya’nın Derbent, Manisa’nın Selendi ilçesi beyaza büründü

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Komşuların çocuk kavgası cinayetle noktalandı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

Ağrı'da 12 gündür kayıp olan Leyla ihbarı polisi alarma geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.