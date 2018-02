Bursa'daki davada karar: Radyocuya tecavüz edildi

Yerel radyolarda çalışan N.D., internet üzerinden radyo yayını yapmak için destek istediği Mustafa T. ve arkadaşı Selim A. ile görüşmek amacıyla 2016 yılı eylül ayında Uludağ yolunda buluştu. İddiaya göre N.D. daha sonra Mustafa T. ve Selim A.'nın şehir merkezinde birlikte kaldıkları eve geldi. Sabah olduğunda polis merkezine giden N.D., gece esrar ve alkol alan Selim A. ile arkadaşı Mustafa T.'nin kendisini ölümle tehdit ederek ayrı ayrı ve birlikte tecavüz ettiklerini iddia etti. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyetten yoksun bırakmak' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklar yapılan ilk duruşmada suçlamaları kabul etmedi.

Selim A., "O akşam üşüdüğümüz için Uludağ yolundan Bursa'ya indik. N. bizimle kaldığımız eve gelmek istedi. Daha sonra Mustafa evden ayrıldı. N.’nin isteği ile kendisiyle ilişkiye girdim. Alkollü olduğum için sızdım. Sabah kalkınca N., ile gece eve dönen Mustafa'yı aynı yatakta uyurken gördüm. Zorla ilişkiye girmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mustafa T. ise ifadesinde yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Uludağ yolundan eve gelince, ben ayrıldım. Sabah dönünce Selim ile N.'nin ilişkiye girdiğini anladım" diye konuştu.