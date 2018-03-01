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Bursa FETÖ’nün gaybubet ablası tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

Bursa’da KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan FETÖ’nün il gaybubet ablası tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Meryem G.

Bursa’da KOM ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan FETÖ’nün il gaybubet ablası tutuklanırken, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalarda Meryem G. ve Ömer G.’nin FETÖ/PDY terör örgütü adına para topladıkları yönünde istihbarat aldı. Yapılan çalışmalarda Meryem G.’nin il gaybubet ablası olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda Meryem G. ile Ömer G. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden Meryem G., tutuklandı.

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