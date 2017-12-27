Bursa İl Emniyet Müdürü Ak: Uyuşturucu Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği asayiş uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, vatandaşlarla sohbet ederken uyuşturucu uyarısı yaptı. Ak, uyuşturucu üretiminin Hollanda ile Belçika'da olduğunu belirterek, "İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar." dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekiplerinin de bulunduğu bin 100 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken vatandaşların üst araması yapıldı. Özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Daha önceden uyuşturucu probleminin yoğun olduğu Hacivat Mahallesi'ne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulamayı teftiş ederek vatandaşları dinledi. Çocuklarla sohbet eden Ak, onlara anahtarlık hediye ett. birlikte fotoğraf çektirdi.