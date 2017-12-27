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Bursa İl Emniyet Müdürü Ak: Uyuşturucu Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 00:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mehmet İNAN-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da polisin düzenlediği asayiş uygulamasına katılan İl Emniyet Müdürü Osman Ak, vatandaşlarla sohbet ederken uyuşturucu uyarısı yaptı. Ak, uyuşturucu üretiminin Hollanda ile Belçika'da olduğunu belirterek, "İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar." dedi.

Bursa'nın merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 30 mahallede, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekiplerinin de bulunduğu bin 100 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Uygulamada çok sayıda araç kontrol edilirken vatandaşların üst araması yapıldı. Özel harekat polisleri zırhlı araçlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Daha önceden uyuşturucu probleminin yoğun olduğu Hacivat Mahallesi'ne gelen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, uygulamayı teftiş ederek vatandaşları dinledi. Çocuklarla sohbet eden Ak, onlara anahtarlık hediye ett. birlikte fotoğraf çektirdi.

"UYUŞTURUCUYA SAVAŞ AÇTIK"

Kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Ak, uyuşturucu uyarısında bulunarak, "Bu mikropları pislikleri temizleyeceğiz. Buna hep beraber savaş açtık. Tabi biz polis olarak tek başına bunun üstesinden gelemeyiz. Sizlerinde desteğiyle bu noktaya geleceğiz. Çok güzel noktalara geldik ama bu yeterli değil. Kökünü kazıyacağız, hep beraber bu mikrobu kazıyacağız. Artık bunu Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz. Terörü nasıl belli bir noktaya getirdiysek, bunu da öyle yapacağız." dedi.

"UYUŞTURUCU AVRUPA'DA ÜRETİLİYOR, BİZE GELİYOR"

Uyuşturucu ve uyarıcı hapların üretim merkezinin Hollanda ile Belçika olduğu ifade eden Emniyet Müdürü Ak, "İşte bunlar demokrasinin beşiği olan ülkeler. Oralarda üretiliyor, Avrupa'da üretiliyor, bize geliyor. Niye geliyor, ne işi var Türkiye'de niye orada yakalanmıyor? Bizi böyle zehirlemek istiyorlar, böyle yıkmak istiyorlar, gençlerimizi zehirleyip toplumdan uzaklaştırmak istiyorlar. Bu bölücülüğün bir başka çeşidi onun için ben terörden daha tehlikeli diyorum. Bunun gereğini yapacağız." diye konuştu.

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