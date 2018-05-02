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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve örgütsel faaliyetlere destek verdiği belirlenen polislere yönelik operasyonda başlattı. Bu kapsamda, meslekten ihraç edilip, açığa alınan 30 polis için gözaltı kararı çıkarıldı. Bursa, Kütahya, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin'de sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla meslekten ihraç edilen 27 polis gözaltına alındı. Firari 3 polisin yakalanmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüpheliler, sorguları için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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