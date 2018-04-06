Bursa merkezli fuhuş operasyonu: 16 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA, Yalova ve Aydın'da 17 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarla fuhuş çetesi çökertildi. Bursa Ahlak Polisi'nin yaptığı operasyonla 16 kişi gözaltına alınırken, şebeke üyelerinin aralarında 'doğum günü pastası’, ‘kiralık araç’, ‘yeni civciv’,’ yılbaşı’, ‘tek tur’ ve ‘gizemli geceler' şifreleri kullandığı belirlendi.
Bursa Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin 3 aydır titizlikle sürdürdüğü operasyon sonucunda fuhuş çetesi çökeltildi. Aralarında evli çiftlerin de olduğu tespit edilen fuhuş şebekesi üyelerinin Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Belarus ve Azerbaycan'dan getirdikleri kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirlendi. Dedektiflerin 'Pasaportçu' lakaplı bir şüpheliyi fiziki ve teknik takibe alması üzerine, zanlıların kendi aralarında 'doğum günü pastası’, ‘kiralık araç’, ‘yeni civciv’, ‘yılbaşı’, ‘tek tur’, ‘gizemli geceler' şifreleriyle konuştukları saptandı. Soruşturmanın ardından Bursa, Aydın ve Yalova'da 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan baskınlar sonucu fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, fuhuş şebekesi üyesi 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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