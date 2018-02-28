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Bursa narkotik ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 22:21 | Son Güncelleme

Bursa’da polisin bir mahalleye düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen evlerdeki 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bursa’da polisin bir mahalleye düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, kapıları koçbaşı ile kırılarak girilen evlerdeki 6 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit ettiği merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona katılan yaklaşık 150 polis, sokaklarda devriye atarak şüpheli şahısları sorguladı. Kapılar koçbaşı ile kırılarak girilen evlerde narkotik köpeği Rona ile yapılan aramalarda yaklaşık 150 gram esrar, 60 gram bonzai, 28 adet extacy hap, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

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